Miracolo della Lube Civitanova al Mondiale per Club. Juantorena e compagni hanno battuto al riebreak (19-17) lo Zenith Kazan dopo esser in svantaggio per 14-9. I russi hanno inanellato una serie di errori (due volte Ngapeth e Mikhaylov) mentre i marchigiani hanno mantenuto sangue freddo ed hanno conquistato la posta: (20-25, 25-22, 24-26, 25-23, 19-17).

Con questa vittoria la Lube si garantisce l’accesso alle seifinali mentre per lo Zenith è probabile l’eliminazione.