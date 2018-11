Dopo l’esordio con successo, il Mondiale per Club 2018 della Trentino Diatecx prosegue nella giornata di mercoledì 28 novembre con la sfida valevole per il secondo turno della prima fase della Pool B.

I gialloblù affronteranno i brasiliani del Sada Cruzeiro (Campioni del Sudamerica) in una partita che potrebbe già contare molto per il futuro nel torneo di entrambe le squadre: i brasiliani, infatti, sconfitti nella prima gara, in caso di sconfitta potrebbero essere già fuori dai giochi.

Si gioca alla Hala Podpromie di Rzeszow, con fischio d’inizio programmato per le ore 17.30 italiane: diretta RAI Sport + HD e Radio Dolomiti.