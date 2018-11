Comincia bene l'ottava avventura della Trentino Diatecx nel Mondiale per club di volley maschile, iniziato oggi in Polonia. La squadra di patron Mosna ha sconfitto 3-0 (25-19, 25-15, 25-19) gli iraniani del Khatam Ardakan.

Per l’esordio nella manifestazione Angelo Lorenzetti si affida alla formazione tipo, mandando subito in campo Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell schiacciatori, Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero.

L’avvio è nel segno degli avversari che si portano subito avanti per 1-4 sfruttando i buoni servizi di Khani. La reazione di Trento arriva immediatamente e porta la firma di Vettori e Lisinac (6-4), prima che si scateni poi anche Russell in pipe (9-6) e ancora il centrale serbo (14-7). Nella parte centrale del set l’Ardakan prova a riavvicinarsi, approfittando di un’altra buona serie di servizi di Khani (19-14); la Trentino Diatecx vacilla (21-18), ma poi con Vettori ritrova la via per chiudere positivamente la prima frazione, sul 25-19.

Nel secondo set il Khatam Ardakan regge il ritmo sino al 5-3 in proprio favore, poi Trento con Lisinac e Vettori scappa di nuovo via (8-6, 14-10) ed il vantaggio diventa massimo quando Giannelli realizza l’ace del 16-11 e Candellaro ferma a muro Senobar (19-13). Nel finale di set, la fase di break point gialloblù continua a lavorare benissimo, tant’è vero che il parziale si chiude con un eloquente +10 (25-15) che mette in mostra anche il buon lavoro a muro di Candellaro e Giannelli.



Il Khatam ci riprova anche in avvio del terzo parziale, scappando sul 6-8, dopo l’iniziale equilibrio (5-5). La Trentino Diatecx è determinata a chiudere il discorso sul 3-0 e con Lisinac e Vettori trova la parità già sull’11-11 e poi immediatamente dopo il vantaggio (15-13). Candellaro fa sentire il suo peso al centro della rete (18-15), poi ci pensano due ace consecutivi di Giannelli a indirizzare definitivamente il match verso i colori gialloblù.