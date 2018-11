Si gioca domani, 24 alla Kioene Arena di Padova l’anticipo del nono turno di regular season SuperLega di volley; in questa circostanza l’Itas Trentino affronterà la formazione locale nell’ultimo impegno prima del Mondiale per Club 2018. Fischio d’inizio programmato per le ore 18: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel cliccando www.elevensports.it/superlega.



Dopo il brillante avvio di regular season (sei vittorie nelle prime otto giornate e il terzo posto in classifica da condividere con Modena), la squadra di Angelo Lorenzetti in Veneto va dunque a caccia di un’altra affermazione che la confermi nella parte alta della graduatoria e, al tempo stesso, la avvicini nel miglior modo possibile all’imminente torneo iridato. Il match di Padova è stato infatti anticipato di un giorno rispetto al resto del programma proprio per permettere a Trentino Volley di partire, già nella stessa serata, alla volta di Rzeszow (Polonia) dove lunedì sfiderà gli iraniani dell’Ardakan (primo turno del girone B). L’allenatore dell’Itas Trentino vede questo appuntamento come l’occasione per chiudere nel miglior modo possibile la prima parte di campionato, ma anche per verificare la condizione dei giocatori, a pochi giorni dall’importante appuntamento internazionale.