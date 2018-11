Appena ventisei ore, prima di riprendere di nuovo le valigie in mano e partire per un'altra (doppia) trasferta. La Trentino Itas è rientrata nel primo pomeriggio odierno a Trento dopo il successo per 3-0 ottenuto in Svizzera per l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Cev, ma rimarrà in città per poco più di un giorno.

Il calendario di fine novembre presenta infatti subito un ulteriore impegno esterno per la serata di sabato, in questo caso per il nono turno di regular season di SuperLega; il 24 novembre alle ore 18 i gialloblù saranno di scena alla Kioene Arena di Padova (diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel) per affrontare i padroni di casa. Per ottimizzare i tempi, poi, la sera stessa della partita in terra veneta la squadra si trasferirà all’aeroporto di Venezia e volerà nella notte a Resovia, in modo da potersi allenare in Polonia già domenica pomeriggio e preparare con una sessione con palla sul campo da gioco (la Hala Podpromie) il debutto nel Mondiale per Club 2018 (lunedì alle ore 17.30 italiane contro gli iraniani dell’Ikatham Ardakan).

Una tabella di marcia molto rigida, che ha consigliato Lorenzetti di operare ampio turnover nella partita in casa del Losanna, lasciando a riposo per l’intero match Grebennikov e Kovacevic e per parte dello stesso poi anche Vettori.