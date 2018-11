Per Trentino Volley inizia ufficialmente la Coppa Cev. Stasera si gioca infatti la gara d’andata dei sedicesimi di finale della seconda più importante competizione continentale per club; dopo l’ottava partecipazione alla Champions League della scorsa stagione, la Trentino Itas inaugurerà il suo torneo affrontando a domicilio gli svizzeri del Lausanne Uc. Fischio d’inizio previsto per le ore 20 italiane: diretta su Radio Dolomiti.

A sette mesi e dieci giorni di distanza dall’ultima volta, la formazione gialloblù torna a disputare un match in campo europeo, facendo il proprio debutto nella competizione che in passato le ha garantito due secondi posti. Reduci da tre vittorie consecutive in campionato, che li hanno riportati a stretto contatto col secondo posto, Giannelli e compagni si affacciano sulla manifestazione determinati ad ottenere un risultato importante già in questa prima occasione, in modo da poter affrontare con maggiore serenità il return match del 6 dicembre (che arriverà subito dopo la partecipazione al Mondiale per Club in un periodo del calendario molto intenso).