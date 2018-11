Si disputa fra oggi e domenica 18 l’ottavo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19.

L’Itas Trentino in questa occasione tornerà a giocare alla BLM Group Arena di Trento per affrontare la Calzedonia Verona nel tradizionale derby dell’Adige. Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel.

La formazione trentina ritrova l’appuntamento domenicale con il proprio pubblico (l’ultimo precedente in tale giorno della settimana risaliva al 14 ottobre nel match con Siena) per sostenere uno degli impegni più importanti della sua stagione casalinga. Il confronto con la compagine scaligera mette infatti in palio punti importanti anche nell’ottica della corsa alla miglior posizione possibile nella griglia dei quarti di Finale di Coppa Italia 2019, che verrà stabilita tenendo conto della classifica di regular season al termine del girone d’andata.

Oggi l'anticipo tra Vibo Valentia e Padova.