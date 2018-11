L’Agenzia Viaggi Bolgia di Trento, da questa stagione sponsor ufficiale di Trentino Volley, organizza la trasferta per i tifosi che vorranno seguire dal vivo il Mondiale per Club 2018, che si svolgerà fra il 26 novembre ed il 2 dicembre in Polonia.

Il pacchetto viaggio predisposto comprende, oltre alla presenza nei palazzetti dove la Trentino Diatecx giocherà le partite del torneo iridato, anche un interessante tour fra le città di Rzeszow, Wieliczka, Cracovia, Wadowice, Auschwitz e Czestochowa.

Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili scaricando il depliant informativo. Iscrizioni entro e non oltre sabato 17 novembre; il viaggio verrà effettivamente organizzato con un minimo di quindici iscrizioni.