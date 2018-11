Un’altra grande vittoria, un altro successo rotondo davanti al pubblico dell’Agsm Forum che mette in cascina punti fondamentali. Per niente scontato il risultato, contro una Consar Ravenna agguerrita fino all’ultimo, che ha permesso ai gialloblù di mettere in luce tutto il loro cinismo, tutta la concentrazione e i progressi fatti da inizio stagione.



Fondamentali anche i cambi, con un super Savani scelto come Mvp.



Il primo set è giocato punto su punto: i gialloblù conquistano un primo break ma poi soffrono la rimonta dei romagnoli, in particolare con Rychlicki. Nel finale del primo parziale, coach Grbic decide di inserire Savani al posto di Sharifi, anche grazie a lui la Calzedonia recupera e, grazie a un gran lavoro al muro, chiude i conti.



Anche il secondo set si dimostra combattuto, e proprio Savani è fra i migliori in attacco per i gialloblù, bravi ad approfittare di alcuni errori in ricezione degli avversari. Come sempre, Boyer si dimostra esplosivo, il braccio di ferro prosegue in particolare sull’asse del francese e di Rychlicki.



Terzo set decisamente più in discesa, per i gialloblù. La fatica si fa sentire, in campo c’è anche la vecchia conoscenza Argenta con la maglia di Ravenna, che cala un po’ a livello di intensità su tutti i fondamentali. Rimane Lavia a trascinare coraggiosamente i suoi, dall’altra parte però la Calzedonia non smette di martellare con uno Spirito sempre in crescendo e un Boyer che ancora una volta segna punti a manciate e chiude definitivamente la partita.



Calzedonia Verona - Consar Ravenna 3-0 (27-25, 29-27, 25-21)

Calzedonia Verona: Spirito 5, Sharifi 2, Solé 8, Boyer 22, Manavinezhad 8, Alletti 0, Birarelli 3, Savani 9, De Pandis (L), Marretta 0. N.E. Magalini, Grozdanov, Pinelli. All. Grbic.

Consar Ravenna: Saitta 0, Poglajen 9, Verhees 5, Rychlicki 16, Raffaelli 6, Russo 10, Frascio (L), Argenta 0, Goi (L), Marchini (L), Di Tommaso 0, Lavia 7. N.E. Elia, Smidl. All. Graziosi.

ARBITRI: Sobrero, Florian.

NOTE - durata set: 31’, 37’, 28’; tot: 96’. Spettatori 3307. MVP: Savani.