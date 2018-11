È la Vero Volley Monza ad aggiudicarsi il dodicesimo derby lombardo nella settimana giornata del 74° campionato italiano di Superlega. Un 3-2 che consegna a Monza due punti preziosi in classifica, permettendo alla società brianzola di issarsi in solitaria in quinta posizione a 12 punti.



È stato un derby ricco di emozioni quello andato in scena nell’impianto di Busto Arsizio, dove le due squadre hanno messo in campo grinta, qualità e tenacia, lottando su ogni pallone. Se Monza ha avuto la capacità di portarsi avanti 2-0, Milano è stata brava a recuperare la partita, portando la sfida al tie break. Questa volta un tie break dolce per Vero Volley e dal sapore amaro per i padroni di casa della Revivre Axopower.





Revivre Axopower Milano - Vero Volley Monza 2-3 (26-28, 17-25, 25-21, 26-24, 11-15)

Revivre Axopower Milano: Sbertoli 2, Clevenot 15, Kozamernik 4, Hirsch 5, Maar 4, Piano 10, Hoffer (L), Abdel-Aziz 21, Pesaresi (L), Izzo 0, Basic 10, Bossi 1. N.E. Gironi. All. Giani.

Vero Volley Monza: Orduna 3, Botto 1, Yosifov 9, Ghafour 24, Dzavoronok 17, Beretta 2, Picchio (L), Plotnytskyi 15, Rizzo (L), Galliani 3, Giannotti 0, Arasomwan 0, Buti 2, Calligaro 0. N.E. All. Soli.

ARBITRI: Tanasi, Braico.

NOTE - durata set: 35’, 28’, 28’, 32’, 21’; tot: 144’. Spettatori: 1680. MVP: Ghafour.