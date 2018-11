La Sir Safety Conad Perugia inanella la sesta vittoria consecutiva e mantiene salda la vetta in classifica, espugnando il PalaValentia, campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, con il punteggio di 0-3.

Un punteggio netto nel risultato finale, ma che ha visto i padroni di casa provare a lottare con tenacia al cospetto dei Campioni d’Italia. La squadra di Bernardi è stata forse poco appariscente, ma molto concreta: Perugia trascinata dal solito Leon, falloso sì in battuta, ma determinante nell’economia del match con il suo 69% in attacco e 15 punti totali realizzati. Tuttavia, la palma di Mvp del match è andata a Filippo Lanza (8 punti realizzati con il 56% in attacco, il 42% di ricezione positiva e 2 ace). È stato un match non bellissimo, ma comunque ricco di molteplici spunti di interesse. A partire dalla brillante partenza degli uomini di Bernardi che sono volati subito avanti trovando un massimo vantaggio di nove punti. Ma la Tonno Callipo non è stata a guardare e con uno scatenato Skrimov al servizio ha rintuzzato lo svantaggio. Cinque gli ace realizzati nel primo set dal martello bulgaro, letale nella rimonta del finale di set. Ad un punto da Perugia, la Tonno Callipo ha però dovuto subire l’attacco vincente di Leon che è valso il 23-25 in favore di De Cecco e compagni. Secondo e terzo set con andamento molto simile: Perugia sempre avanti di 2-3 lunghezze e Tonno Callipo pronta a rimontare con qualche chance in contrattacco. Gli umbri si impongono 20-25 nel secondo set e nel terzo con il punteggio di 21-25 dopo l’attacco vincente di Podrascanin.



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25, 20-25, 21-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 1, Skrimov 14, Mengozzi 4, Al Hachdadi 15, Strohbach 3, Vitelli 6, Marsili 0, Barreto Silva 3, Presta 0, Marra (L), Domagala 0. N.E. Focosi, Cappio. All. Valentini.

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 0, Lanza 8, Podrascanin 7, Atanasijevic 10, Leon Venero 15, Ricci 5, Piccinelli (L), Colaci (L), Della Lunga 0, Seif 0, Galassi 0. N.E. Hoogendoorn, Gabriele. All. Bernardi.

ARBITRI: Cappello, Canessa.

NOTE - durata set: 30’, 24’, 26’; tot: 80’. Spettatori 1.200 Mvp Lanza.