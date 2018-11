Al termine di una maratona di poco meno di due ore e mezza e di un tie-break tiratissimo, la Cucine Lube Civitanova è riuscita ad avere la meglio su una maiuscola Vero Volley Monza 3-2.

La gara tra i monzesi e i marchigiani andata in scena alla Candy Arena di Monza, valida per il turno infrasettimanale della sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2018/2019, si è rivelata spettacolare. Non solo perché combattuta palla su palla fino alla fine ma perché è anche quella che ha fatto registrare il record di ace (ben 32) nella Serie A (il precedente era stato 31 in Modena-Parma nei Quarti Play Off della stagione 1999).

Il racconto del confronto può essere riassunto proprio tutto nel servizio: Monza si è aggiudicata primo e terzo set proprio appoggiandosi a questo fondamentale (8 ace finali per Plotnytskyi, poi uscito al tie-break per crampi, e 4 ace, sempre al termine della gara, per Yosifov e Ghafour), Civitanova ha risposto con la stessa arma nel secondo parziale, grazie alle battute vincenti di di Leal (5 finali), e nel quarto con Juantorena (5 servizi in anche per lui, poi MVP della gara). Nel quinto parziale sono stati invece i nervi saldi a giocare un ruolo importante per i marchigiani, che proprio sul più bello per Monza (avanti 12-10 con l’ace di Yosifov), sono stati lucidi a passare in vantaggio chiudendo la gara 15-13 grazie all’errore di Ghafour dai nove metri. Civitanova ha battuto Monza per la nona volta, lasciando però ai lombardi il primo punto dopo nove gare giocate contro. Un punto che ha lasciato alla formazione di Soli, sempre al quinto posto in classifica, un sapore più amaro che dolce.



Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-16, 21-25, 26-24, 16-25, 13-15)

Vero Volley Monza: Orduna 2, Plotnytskyi 24, Yosifov 11, Ghafour 17, Dzavoronok 5, Beretta 9, Rizzo (L), Arasomwan 0, Giannotti 0, Botto 9, Calligaro 0, Galliani 3. N.E. Buti. All. Soli.

Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 6, Juantorena 25, Simon 2, Sokolov 20, Leal 8, Diamantini 8, Marchisio (L), Massari 2, Cantagalli 0, Cester 0, Balaso (L), D’Hulst 0, Stankovic 8. N.E. Sander. All. Medei.

ARBITRI: Cerra, Piperata.

NOTE - durata set: 27’, 33’, 38’, 29’, 21’; tot: 148’. Spettatori 1.808 MVP: Juantorena