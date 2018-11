Sesta di cartello che vede al PalaCoccia di Veroli la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora ospitare, dare battaglia e cedere il passo al quarto set alla Revivre Axopower Milano.

Il turno infrasettimanale, che segna il quarto impegno in 11 giorni, è un match intenso ma a corrente alternata per i padroni di casa che dopo Verona, tornano a essere aggressivi e attenti a ogni situazione di gioco tanto da non farsi sorprendere e avere la meglio al rush finale del primo set, ma più arrendevoli nel secondo e terzo, con il quarto a creare l’illusione di riaprire il match. Il morale alto dei meneghini con Abdel-Aziz partito a mezzo servizio ma tornato prepotentemente a dire “ci sono”, assieme ai suoi compagni di posto 4 mostrano qualcosa in più che si trasforma nella sicurezza e nel carattere che li porta alla vittoria.



Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Revivre Axopower Milano 1-3 (25-22, 19-25, 17-25, 23-25)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Kedzierski 1, De Barros Ferreira 6, Caneschi 5, Petkovic 24, Nielsen 6, Di Martino 5, Mauti (L), Marrazzo 0, Bonami (L), Fey 4, Esposito 1. N.E. Rawiak, Bermudez, Farina. All. Barbiero.

Revivre Axopower Milano: Sbertoli 2, Clevenot 16, Kozamernik 8, Hirsch 7, Maar 15, Piano 1, Hoffer (L), Pesaresi (L), Abdel-Aziz 11, Bossi 8, Izzo 0. N.E. Gironi, Basic. All. Giani.

ARBITRI: Luciani, Zavater.

NOTE - durata set: 30’, 27’, 22’, 29’; tot: 108’ Spettatori 608 Mvp Clevenot