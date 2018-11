L’Itas Trentino approfitta del “fattore BLM Group Arena” per tornare subito al successo in Regular Season.

Dopo Siena e Vibo Valentia, anche Latina ha infatti dovuto cedere di fronte alla forza d’urto casalinga della formazione di Lorenzetti, che ha imposto anche in questo caso il 3-0 agli avversari. Per avere la meglio dei pontini, ai gialloblù è bastato premere sull’acceleratore nella fase di break point, sfruttando al massimo l’onda d’urto del proprio servizio (pochi ace, ma tante occasioni di ricostruita procurate) e del muro, in cui la coppia serba Lisinac (5, alla fine mvp) e Kovacevic ha fatto la parte del leone. Latina, priva sin dal fischio d’inizio di Parodi (problema muscolare), ha vissuto su qualche fiammata di Stern e Ngapeth ma ha faticato durante tutto il match in attacco ed in ricezione, lasciando velocemente il proscenio agli avversari.



Itas Trentino - Top Volley Latina 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)

Itas Trentino: Giannelli 0, Kovacevic 12, Lisinac 10, Vettori 12, Russell 11, Candellaro 9, De Angelis (L), Grebennikov (L), Van Garderen 0. N.E. Nelli, Cavuto, Codarin, Daldello. All. Lorenzetti.

Top Volley Latina: Sottile 0, Parodi 0, Rossi 7, Stern 10, Palacios 7, Gitto 2, Caccioppola (L), Tosi (L), Gavenda 2, Barone 0, Ngapeth 9, Huang 0. N.E. All. Tubertini.

ARBITRI: Florian, Zanussi.

NOTE - durata set: 26’, 31’, 27’; tot: 84’. Spettatori 2.639 MVP Lisinac.