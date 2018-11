La Federazione Internazionale ha reso noto il processo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per la pallavolo.

Al torneo olimpico parteciperanno 12 formazioni maschili e altrettante femminili, tra le quali è già sicuro di un posto il Giappone in qualità di Paese Ospitante.



Il processo di qualificazione si dividerà in due tappe:



- Tornei di Qualificazione Intercontinentale (6 posti in palio): nel 2019 si svolgeranno sei tornei (composti da 4 squadre ciascuno). La prima classificata di ogni torneo staccherà il visto per i Giochi. Ai tornei prenderanno parte le migliori 24 formazioni del ranking mondiale, aggiornato al 1° gennaio 2019, che saranno divise in base al sistema della serpentina secondo il seguente schema:



Pool A: ranking 1, 12, 13, 24.

Pool B: 2, 11, 14, 23.

Pool C: 3, 10, 15, 22.

Pool D: 4, 9 16, 21.

Pool E: 5, 8, 17, 20.

Pool F: 6, 7, 18, 19.

-Tornei di Qualificazione Continentale (5 posti in palio): nel gennaio 2020 si svolgeranno cinque tornei organizzati dalle confederazioni continentali (AVC Asia, CAVB Africa, CEV Europa, CSV Sud America, NORCECA Nord e Centro America). Le nazionali vincenti di ciascun torneo si qualificheranno ai Giochi Olimpici. Ai tornei di qualificazione continentale non prenderanno parte le formazioni già precedentemente qualificate.