La Sir Safety Conad Perugia suda le proverbiali sette camicie, ma vince in quattro set la battaglia con l’Emma Villas Siena nella quinta giornata di andata della Superlega Credem Banca e porta a casa l’intera posta in palio custodendo la vetta solitaria della classifica.



Successo in rimonta per i Block Devils che, perdono di un soffio il primo parziale (dopo aver recuperato uno svantaggio di sette punti dal 10-17), dominano il secondo e volano fino al 20-15 nel terzo. I toscani, con il muro protagonista, piazzano un break di 2-9 e si guadagnano due set point sul 22-24. A quel punto Perugia si compatta, recupera e, nella roulette dei vantaggi, sfrutta il servizio e un missile di Leon per chiudere 30-28. Nel quarto set Siena resta attaccata fino al 16-16. Poi Perugia trova l’allungo decisivo, aiutata ancora dal servizio fino all’errore dai nove metri di Hernandez che fa scorrere i titoli di coda (25-20). È Filippo Lanza, 15 punti con il 68% in attacco, l’Mvp del match. Bella gara del martello azzurro con i “soliti noti” Leon (23 punti) e Atanasijevic (18 palloni vincenti) a fare la voce grossa sotto rete.



Perugia vince il match dai nove metri. Ben 17 i servizi vincenti dei padroni di casa (4 a testa per Leon e Podrascanin) e una pressione costante per la seconda linea toscana. Bene anche la fase offensiva bianconera con il 65% finale di squadra. Siena resta a secco di vittorie, ma dimostra al PalaBarton qualità di rilievo con Hernandez (19 punti) ottimo finalizzatore offensivo e Gladyr centrale di spessore (11 punti con 5 ace).





Sir Safety Conad Perugia - Emma Villas Siena 3-1 (23-25, 25-11, 30-28, 25-20)

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 4, Lanza 15, Podrascanin 9, Atanasijevic 18, Leon Venero 23, Ricci 7, Piccinelli (L), Della Lunga 2, Galassi 0, Seif 0. N.E. Hoogendoorn, Gabriele. All. Bernardi.

Emma Villas Siena: Marouflakrani 4, Ishikawa 9, Spadavecchia 4, Hernandez Ramos 19, Maruotti 8, Gladyr 11, Caldelli (L), Giovi (L), Giraudo 0, Cortesia 0, Vedovotto 0. N.E. Fedrizzi, Johansen, Mattei. All. Cichello.

ARBITRI: La Micela, Bartolini. NOTE - durata set: 28’, 20’, 34’, 30’; tot: 112’. Spettatori: 3.299. MVP: Lanza.