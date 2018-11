Nella sua terza partita al PalaBarbuto di Napoli, dopo le due vittorie consecutive con Revivre Axopower Milano ed Emma Villas Siena, la Top Volley Latina subisce dall’Azimut Leo Shoes Modena una sconfitta in tre set. La squadra pontina allenata da Lorenzo Tubertini riesce a essere incisiva per un solo set, il primo, in cui combatte con grande generosità, ma poi cede nel finale. Nel secondo e nel terzo il match diventa un monologo dell’Azimut Leo Shoes Modena che è molto efficace in battuta e trova in Zaytsev (13 punti, top scorer) e Christenson (4 punti, la metà al servizio) due interpreti capaci di mandare in crisi la ricezione di Latina dalla linea dei nove metri.



Top Volley Latina - Azimut Leo Shoes Modena 0-3 (23-25, 16-25, 18-25)

Top Volley Latina: Sottile 2, Parodi 2, Rossi 5, Stern 7, Palacios 6, Gitto 5, Caccioppola (L), Tosi (L), Gavenda 0, Huang 0, Ngapeth 2. N.E. Barone. All. Tubertini.

Azimut Leo Shoes Modena: Christenson 4, Urnaut 2, Anzani 5, Zaytsev 13, Kaliberda 8, Mazzone 10, Benvenuti (L), Bednorz 9, Rossini (L). N.E. Van Der Ent, Franciskovic, Keemink, Holt, Pinali. All. Velasco.

ARBITRI: Frapiccini, Zavater. NOTE - durata set: 32’, 24’, 22’; tot: 78’. Spettatori: 1.035. MVP: Mazzone.