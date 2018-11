Torna a sorridere la Revivre Axopower Milano che ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive e si aggiudica la sfida contro la BCC Castellana Grotte nella quinta giornata di Superlega Credem Banca. Importante vittoria per i ragazzi guidati da Andrea Giani che superano la formazione di Paolo Tofoli in quattro set (25-19, 25-17, 21-25, 25-19 ). Tre punti fondamentali per Milano, che sale a quota 7 in classifica e riparte in Campionato, mentre Castellana (con una partita da recuperare contro Verona) rimane a 1 punto.



Revivre Axopower Milano - Bcc Castellana Grotte 3-1 (25-19, 25-17, 21-25, 25-19)

Revivre Axopower Milano: Sbertoli 0, Clevenot 12, Kozamernik 9, Hirsch 25, Maar 6, Piano 8, Hoffer (L), Pesaresi (L), Abdel-Aziz 1, Izzo 0, Basic 3, Tondo 0. N.E. Gironi, Bossi. All. Giani.

Bcc Castellana Grotte: Falaschi 0, Mirzajanpourmouziraji 10, De Togni 2, Zanatta Buiatti 20, Wlodarczyk 11, Zingel 6, Pace (L), Studzinski Rodrigues 1, Cavaccini (L), Kovac 0, Quartarone 0, Scopelliti 1. N.E. Agrusti, Kruzhkov. All. Tofoli.

ARBITRI: Puecher, Piana. NOTE - durata set: 31’, 29’, 26’, 28’; tot: 114’. Spettatori: 1.340. MVP: Hirsch.