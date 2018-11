Non è bastato un Kovacevic sontuoso all'Itas per espugnare il campo della Lube. I trentini hanno però dimostrato di potersela giocare con tutti, anche con i più forti.

La cronaca del match valevole per il quinto turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19, giocato questa sera all'Eurosuole Forum fra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino. Gli starting six riservano sorprese solo nella metà campo dell’Itas Trentino, in cui Angelo Lorenzetti recupera Russell in banda ma conferma Van Garderen fra i titolari e sceglie Nelli nel ruolo di opposto; invariati gli altri cinque: Giannelli al palleggio, Kovacevic schiacciatore, Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero. La Cucine Lube Civitanova si affida a Bruno in regia, Sokolov opposto, Leal e Juantorena schiacciatori, Simon e Cester centrali, Balaso libero. Trento, sospinta da un grande Kovacevic, inizia col piede giusto, guadagnando subito un paio di break di vantaggio (7-5) che poi raddoppiano (13-9) grazie al muro di Lisinac su Sokolov e all’ace di Nelli. Nella parte centrale i gialloblù volano anche sul +6 (17-11), prima di subire un blackout totale che la Lube sfrutta con Juantorena per guadagnare una rocambolesca parità a quota 20. Nel momento peggiore, la squadra ospite piazza un parziale di 5-2 (25-22) nel segno di Van Garderen e Nelli e si porta a casa il primo set.

Alla ripresa del gioco la Lube mette in campo la rabbia dei giorni migliori e con Juantorena a rete guadagna subito punti importanti di vantaggio (3-5, 5-10) che diventa ben presto incolmabile per i gialloblù, scarichi in attacco ed in difficoltà fra ricezione e muro. I padroni di casa dilagano (7-15) e volano veloci verso il successo del parziale, che arriva già sul 14-25, dopo un assoluto monologo visto che in attacco anche Kovacevic e Van Garderen, sin lì perfetti, faticano a trovare spazio.

Nel terzo set l’Itas Trentino prova a reagire, tenendo la scia di una Cucine Lube scatenata a rete e col servizio di Leal (5-7, 11-13). Con Russell in campo, i gialloblù trovano maggiore efficacia anche a muro; con i due block che Aaron realizza su Sokolov l’Itas Trentino risale la china sino al 18-18 realizzato da Nelli. Il rush finale è palpitante (20-20), ma anche in questo caso è Trento ad avere la meglio con un servizio di Candellaro più efficace che consente ricostruite in serie a Kovacevic, bravo a sfruttarle per fissare il punteggio sul 25-22.

Nel quarto periodo la Cucine Lube Civitanova riparte di nuovo con Juantorena e Leal (5-7) e poi accelera anche con Sokolov (da 7-9 a 7-13). Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché alla ripresa poi ci pensa Kovacevic a ridurre le distanze (10-13), prima che sia Juantorena (attacco e successivo ace) a rimettere in chiaro le distanze (12-17, altro tempo richiesto dal tecnico trentino). Nella parte finale i padroni di casa controllano il punteggio e protraggono la sfida al tie break grazie al successo per 20-25, ispirato anche dagli spunti di Simon.

Nel quinto set è Russell ad issarsi la squadra sulle spalle e a disegnare un promettente vantaggio (6-2), ispirato anche dagli affilati servizi di Candellaro. I marchigiani si riavvicinano (7-6) con Juantorena e Simon. La parità arriva già a quota 8, poi si gioca punto a punto sino al termine (12-12) fino a quando un errore di Kovacevic scrive il 13-15 finale.