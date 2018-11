La SuperLega Credem Banca torna in campo domani 4 novembre per la 5a giornata di andata.

Sette partite in scaletta: cinque incontri alle 18.00, mentre Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino in programma alle 18.15 con diretta su RAI Sport + HD e il posticipo tra Consar Ravenna e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è previsto alle 20.30 in live streaming su LVC come gli altri match. In vetta c’è la Sir Safety Conad Perugia, tallonata dall’Azimut Leo Shoes Modena, mentre in ritardo di tre lunghezze figurano, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza.



Sir Safety Conad Perugia - Emma Villas Siena. Primo confronto tra le due squadre. I campioni d’Italia, a punteggio pieno e soli in testa dopo il blitz all’Eurosuole Forum, tornano al Pala Barton con un Leon sempre più decisivo. Già MVP del mese di ottobre, lo schiacciatore dei Block Devils si è ripetuto con 21 punti in tre set a Civitanova con la Lube. Caduta in 3-1 a Napoli con Latina e ferma a 2 punti in classifica, la neopromossa toscana non si dà per vinta e cerca una reazione, con Maruotti a 1 punto dai 2600 in carriera.

Calzedonia Verona - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Nono capitolo dei faccia a faccia tra scaligeri e volsci. Finora ad avere la meglio sono stati i veneti con 7 successi e 1 stop. Rimasti ai box nell’ultimo turno, i padroni di casa hanno 3 punti in classifica, ma il 5 dicembre recupereranno il match con la New Mater. Reduci dalle vittorie con Siena e Padova, gli ospiti si godono un Petkovic stellare e vanno all’AGSM Forum con 5 punti.

Revivre Axopower Milano - BCC Castellana Grotte. Mai sconfitti dai pugliesi, i meneghini, a 4 punti, cercano la terza affermazione in altrettanti scontri diretti con la BCC per risollevare il morale dopo lo stop al tie break in casa con Latina e il flop a Modena. Obiettivi da centrare con l’aiuto dell’opposto Hirsch, che ha debuttato nel giorno di Ognissanti e si trova a 4 punti dai 1500 in carriera. Fanalino di coda, la New Mater ha giocato una gara in meno e ha preso l’unico punto con la rivale più scomoda, Modena.

Kioene Padova - Vero Volley Monza. Molto più di un semplice incontro di Regular Season. I patavini, in vantaggio 9-7 nei precedenti, ricordano bene la sconfitta patita al tie break in Finale dei Play Off Challenge, beffa costata il pass europeo. I padroni di casa sono rimasti a quota 3 dopo lo stop al PalaCoccia di Veroli. Gli ospiti, quinti in classifica grazie al 3-1 con Ravenna, la terza vittoria di fila, la prima in casa, si trovano a braccetto con le corazzate Civitanova e Trento.

Top Volley Latina - Azimut Leo Shoes Modena. Pontini ed emiliani si sono già affrontati 35 volte e in 25 occasioni sono stati i canarini a prevalere. Salito a 5 punti in classifica in virtù dei successi con Milano e Siena, il gruppo di Tubertini torna al PalaBarbuto di Napoli consapevole dei propri mezzi, ma deve vedersela con la seconda forza della classifica, che giovedì non ha dato scampo a Milano e si è concessa il lusso di vincere 3-0 lasciando a riposo un acciaccato Zaytsev.

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino. Un big match tira l’altro all’Eurosuole Forum. I cucinieri devono smaltire subito le scorie negative per lo stop contro Sir Safety e “Lord Leon”. Lo 0-3 interno ha fatto cadere dal trono i biancorossi, che ora vogliono far valere il fattore campo battendo Trento, con cui il bilancio è in perfetta parità (30-30). Gli uomini di Lorenzetti, con Luca Vettori a – 12 punti dai 3400 in carriera e dirimpettai a 9 punti di Lube e Monza, hanno perso solo con Perugia e vengono dal 3-0 con Vibo.

Consar Ravenna - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Sfida n. 15 tra romagnoli e vibonesi. Al momento Ravenna vanta otto vittorie contro le sei del team calabrese, ma la squadra di Gianluca Graziosi, ferma a 3 punti dopo lo sprint di inizio stagione con Milano, ha collezionato 3 sconfitte contro Civitanova, Modena e Monza. Si è fermata anche Vibo, uscita dal campo a braccia alzate con la New Mater e Siena, ma poi stoppata a 5 punti da Monza e Trento nei match successivi. Stefano Mengozzi a 10 punti dai 2200 in carriera.



5a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 4 novembre 2018, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia - Emma Villas Siena

Calzedonia Verona - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Revivre Axopower Milano - BCC Castellana Grotte

Kioene Padova - Vero Volley Monza

Top Volley Latina - Azimut Leo Shoes Modena

Domenica 4 novembre 2018, ore 18.15

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino

Diretta streaming su raiplay.it

Domenica 4 novembre 2018, ore 20.30

Consar Ravenna - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 12, Azimut Leo Shoes Modena 11, Itas Trentino 9, Cucine Lube Civitanova 9, Vero Volley Monza 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5, Top Volley Latina 5, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 5, Revivre Axopower Milano 4, Calzedonia Verona 3, Consar Ravenna 3, Kioene Padova 3, Emma Villas Siena 2, BCC Castellana Grotte 1.



1 incontro in meno: Calzedonia Verona, BCC Castellana Grotte