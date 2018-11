Domani l'Itas trentino sarà a Civitanova per giocare il big match di giornata. Entrambe a nove punti (terze in classifica), entrambe cercano di avvicinare la 'fuggiasca' Sir Perugia.

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino



PRECEDENTI: 60 (30 successi per parte)

EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e nel 2013-2014, Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018.

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Osmany Juantorena – 1 muro vincente ai 200, Simon Robertlandy – 1 attacco vincente ai 500, Dragan Stankovic – 2 muri vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Uros Kovacevic – 29 punti ai 2000, Luca Vettori – 12 punti ai 3400 (Itas Trentino).



Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova): «Ormai la partita con Perugia è passata, dobbiamo archiviarla subito e pensare ad un match importante e difficile come quello con Trento che ci attende domenica. L’Itas è una squadra molto ben attrezzata e dovremo migliorare molto il nostro livello di gioco per riuscire a vincere, è il nostro obiettivo. Dunque liberiamo la testa dalle scorie del match di giovedì e prepariamo al meglio la sfida di domenica».

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): «Il nostro avvio di Campionato è contraddistinto da trasferte molto impegnative; dopo quella di domenica scorsa a Perugia, in questo caso andiamo a Civitanova Marche sul campo di una fra le formazioni migliori al mondo, con un grande potenziale in tutti i settori del gioco. È un match difficile, ma era importante arrivarci con alle spalle i tre punti ottenuti con Vibo Valentia, che ci offrono serenità e la possibilità di guardare a questo appuntamento già con una buona posizione in classifica».