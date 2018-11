Nemmeno il tempo per gustarsi appieno il successo ottenuto giovedì a Montecchio Maggiore che per la Delta Informatica Trentino arriva già il momento di tornare in campo per un'altra gara particolarmente importante ai fini della classifica.

pomeriggio (fischio d'inizio anticipato alle ore 16) al Sanbàpolis arriverà infatti il Cuore di Mamma Cutrofiano, formazione neo promossa in A2 che vanta nel proprio organico alcune atlete di grande esperienza come Lotti, Moneta e Manzano. Le gialloblù, in serie positiva da tre gare – nelle quali hanno fatto bottino pieno incamerando ben nove punti – puntano a confermare il proprio ottimo momento di salute per rafforzare la terza piazza e cercare di avvicinarsi alle prime due posizioni, occupate attualmente da Sassuolo e Perugia.