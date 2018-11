Vittoria piena della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora sulla Kioene Padova. Il PalaCoccia di Veroli festeggia i suoi primi 3 punti. In campo due squadre agguerrite e cariche dalle vittorie raggiunte domenica scorsa dopo due giornate a secco. Ultima parola per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora in 3 set combattuti.



Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova 3-0 (25-23, 26-24, 25-19)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Kedzierski 0, De Barros Ferreira 12, Caneschi 2, Petkovic 25, Nielsen 3, Di Martino 10, Mauti (L), Marrazzo 1, Bonami (L), Fey 3, Esposito 1. N.E. Rawiak, Bermudez, Farina. All. Barbiero.

Kioene Padova: Travica 1, Louati 1, Polo 5, Torres 16, Randazzo 10, Volpato 7, Bassanello (L), Danani La Fuente (L), Cirovic 7, Cottarelli 0, Premovic 0. N.E. Sperandio. All. Baldovin.

ARBITRI: Saltalippi, Piperata. NOTE – durata set: 32′, 35′, 28′; tot: 95′. Spettatori 884. MVP: Petkovic.