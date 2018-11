La Vero Volley Monza non si ferma. Con il 3-1 ottenuto davanti ai 1400 spettatori della Candy Arena, contro la Consar Ravenna, infila la terza vittoria consecutiva della stagione, regalandosi tre punti pesanti e la miglior partenza da quando è in SuperLega. Dopo aver espugnato i campi di Napoli contro Latina e Vibo Valentia contro la Tonno Callipo, ecco un altro importante successo che fa esultare per la prima volta nella stagione il pubblico brianzolo. Protagonista della serata è Viktor Yosifov: il centrale bulgaro, premiato come MVP, tira fuori tutto il suo talento firmando 8 muri finali e una prestazione maiuscola anche in attacco (14 punti totali, di cui 2 aces ed il 50%). Sono le sue bordate, insieme a quelle di Plotnytskyi, Dzavoronok e Ghafour (19, 13 e 21 punti, con 3 aces per il primo e 2 per gli altri due) a portare Monza avanti 2-0 nel conteggio dei set. La squadra di Graziosi è però brava a non mollare, vincendo il terzo parziale con un maiuscolo Rychlicki (27 punti, 2 ace per il lussemburghese) e un ottimo Poglajen (14 punti, 4 aces e 1 muro) e iniziando bene anche il quarto. Dopo l’equilibrio fino al 19-19, è però Yosifov con i suoi acuti a spegnere l’entusiasmo degli ospiti, ancora una volta, precisamente dal 2015, incapaci di espugnare l’arena monzese.



Vero Volley Monza – Consar Ravenna 3-1 (25-19, 25-18, 20-25, 25-22)

Vero Volley Monza: Orduna 1, Plotnytskyi 19, Yosifov 14, Ghafour 21, Dzavoronok 14, Beretta 4, Rizzo (L), Giannotti 0, Calligaro 0, Galliani 0. N.E. Arasomwan, Botto, Buti. All. Soli.

Consar Ravenna: Saitta 1, Poglajen 14, Verhees 6, Rychlicki 27, Raffaelli 8, Russo 11, Marchini (L), Goi (L), Di Tommaso 0, Lavia 0, Elia 0. N.E. Argenta, Smidl. All. Graziosi.

ARBITRI: Goitre Mauro Carlo, Pozzato. NOTE – durata set: 26′, 30′, 30′, 31′; tot: 117′. Spettatori: 1.409. MVP: Yosifov.