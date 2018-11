Un PalaPanini sold-out con 5.081 spettatori accoglie la gara tra la Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Revivre Axopower Milano di Andrea Giani in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. Il sestetto emiliano inizia la gara con Christenson in regia, Pinali è l’ opposto, le bande Kaliberda e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Milano parte con Sbertoli-Hirsch, Clevenot e Maar in banda, Piano e Kozamernik al centro, Pesaresi è il libero. Inizia fortissimo Modena che si porta sul 14-8 grazie a un ottimo side-out. Non si ferma L’Azimut Leo Shoes, che macina gioco con Pinali (cresciuto nella cantera gialloblù), in campo per un acciaccato Zaytsev e in grado di esprimersi ad alti livelli. Modena chiude il primo parziale 25-15 (1-0). Nel secondo set Milano parte con il giusto approccio, Modena tiene, poi accelera, 8-4. Continua a dettar legge l’Azimut Leo Shoes che si porta sul 15-9. E’ implacabile la squadra di Velasco, che forza al servizio, difende e contrattacca, 21-14. La squadra di casa chiude il secondo parziale 25-18 (2-0). Nel terzo set è ancora l’Azimut Leo Shoes a scappare subito sul 5-1. Modena spacca il set con i centrali, 15-6 per poi imporsi 25-17 e porre fine alla contesa.



Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano 3-0 (25-15, 25-18, 25-17)

Azimut Leo Shoes Modena: Christenson 3, Urnaut 10, Anzani 2, Pinali 15, Kaliberda 7, Holt 10, Benvenuti (L), Rossini (L), Mazzone 2, Keemink 0. N.E. Van Der Ent, Zaytsev, Pierotti, Bednorz. All. Velasco.

Revivre Axopower Milano: Sbertoli 0, Clevenot 4, Piano 5, Hirsch 9, Maar 5, Kozamernik 4, Hoffer (L), Pesaresi (L), Basic 5, Tondo 0, Izzo 0. N.E. Abdel-Aziz, Gironi, Bossi. All. Giani.

ARBITRI: Rapisarda, Florian. NOTE – durata set: 20′, 26′, 26′; tot: 72′. Spettatori: 5.081. Incasso: 57.352 euro. MVP: Christenson.