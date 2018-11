L’Itas Trentino riprende immediatamente la sua corsa nel campionato di SuperLega Credem Banca 2018/19 superando lo scoglio rappresentato dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Di nuovo di fronte al proprio pubblico dopo diciotto giorni di assenza, i gialloblù hanno riproposto la loro versione più convincente per mettere alle corde gli avversari. Con Russell ai box per un virus intestinale e sostituito positivamente da Van Garderen, la formazione di Lorenzetti ha comunque sempre tenuto in mano le redini del gioco sfruttando al massimo la vena al servizio dell’intera squadra e quella a rete della coppia serba Kovacevic-Lisinac, ancora una volta decisiva nei rari momenti delicati del match. Vibo Valentia ha avuto un buon impatto sulla partita ma a gioco lungo ha pagato l’assenza di alternative ai martelli Skrimov-Al Hachdadi, con Barreto unico posto 4 disponibile visto che anche Strohbach era ai box.



Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)

Itas Trentino: Giannelli 2, Kovacevic 16, Lisinac 11, Vettori 16, Van Garderen 9, Candellaro 5, De Angelis (L), Grebennikov (L). N.E. Cavuto, Nelli, Russell, Codarin, Daldello. All. Lorenzetti.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 0, Skrimov 9, Mengozzi 9, Al Hachdadi 14, Barreto Silva 5, Vitelli 4, Cappio (L), Marra (L), Domagala 0, Marsili 0. N.E. Focosi, Presta. All. Valentini.

ARBITRI: Braico, Lot. NOTE – durata set: 26′, 26′, 29′; tot: 81′. Spettatori: 2.975. MVP: Kovacevic.