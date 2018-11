Al PalaBarbuto di Napoli la Top Volley Latina vince la seconda partita consecutiva (3-1) con l’Emma Villas Siena al termine di un match che la formazione di coach Tubertini ha gestito con autorità nei primi due set, portandosi 2-0 (25-19 e 25-18). Nel terzo i pontini hanno subìto il ritorno di Siena, trascinata da Hernandez e Ishikawa anche se la formazione di casa è rimsta sempre in partita. Avanti 2-1, Sottile e compagni sono stati in grado di non scomporsi e di combattere punto a punto fino al 18 pari: Stern (eletto MVP a fine partita e con 19 punti miglior realizzatore) è salito in cattedra spingendo fortissimo in attacco e a servizio: muro decisivo di Latina su Hernandez (24-22) e attacco vincente di Parodi per i sigilli al match.



Top Volley Latina – Emma Villas Siena 3-1 (25-19, 25-18, 22-25, 25-22)

Top Volley Latina: Sottile 2, Parodi 12, Rossi 7, Stern 19, Palacios 14, Gitto 9, Caccioppola (L), Tosi (L), Gavenda 3, Huang 0, Barone 0. N.E. Ngapeth. All. Tubertini.

Emma Villas Siena: Marouflakrani 0, Ishikawa 17, Gladyr 9, Hernandez Ramos 17, Maruotti 9, Mattei 0, Vedovotto 0, Giovi (L), Cortesia 5, Spadavecchia 3, Johansen 1, Giraudo 0. N.E. Caldelli, Fedrizzi. All. Cichello.

ARBITRI: Simbari, Boris. NOTE – durata set: 26′, 31′, 27′, 29′; tot: 113′. Spettatori: 202. MVP: Stern.