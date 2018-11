Il tris è servito. Al PalaCollodi di Montecchio Maggiore la Delta Informatica Trentino - spinta dai numerosi tifosi giunti al seguito della squadra da Trento per sostenere le ragazze in questa importante trasferta - centra il terzo successo consecutivo in campionato, issandosi al terzo posto in classifica in coabitazione con San Giovanni in Marignano.

Sono stati sufficienti tre alle gialloblù di Nicola Negro per archiviare la pratica Sorella Ramonda, formazione vicentina che di fronte al proprio pubblico andava a caccia del primo acuto stagionale. Partita saldamente nelle mani della Delta Informatica Trentino, eccellente nella correlazione muro-difesa e particolarmente efficace nell'attacco di palla alta con il terzetto Baldi-Fiesoli-McClendon su ottime percentuali. Top scorer del match l'opposto trentino Gloria Baldi con 20 punti personali e il 43% di positività in attacco, ottimamente spalleggiata da Fiesoli (16 punti con il 45% a rete e 3 muri) e McClendon (15 punti, 50% in attacco e ben 5 muri). Ma è stato l'intero «settetto» della Delta Informatica ad esprimersi nuovamente su standard molto elevati: pochi gli errori commessi in azione, appena 7, ottima nuovamente la performance a muro con 12 punti diretti ottenuti grazie a questo fondamentale, in grande evidenza anche nel precedente match di campionato contro Ravenna.