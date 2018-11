Per Vibo Valentia è un'occasione storica: vincere stasera alla Blm Group Arena (fischio d'inizio ore 18) significherebbe scavalcare in classifica l'Itas Trentino.

Si arriva alla quarta giornata di SuperLega con una situazione piuttosto anomala. La Tonno Callipo infatti, favorita anche dal calendario, si trova a un solo punto di distacco da Trento, fermata domenica scorsa a Perugia, grazie ai due successi ottenuti nelle prime due giornate: in casa per 3-1 contro Castellana Grotte e in trasferta per 3-2 contro Siena. Pure Vibo ha subìto domenica scorsa il primo stop, fra le mura amiche contro Monza con cui ha duellato alla pari per due set, per poi cedere per 1-3.

Se i numeri dicono questo, le previsioni parlano però di un'altra storia con l'Itas decisa a riscattare subito il ko contro i campioni d'Italia con cui, al di là del risultato, hanno disputato una partita all'insegna dell'equilibrio. Trento, vincendo da tre punti, avrà fra il resto la possibilità di riagganciare una fra Civitanova e Perugia in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1. Occasione ghiotta, dunque, per iniziare al meglio un tour de force che vedrà la squadra di Angelo Lorenzetti disputare 10 partite in 29 giorni tra campionato, Mondiale per Club in Polonia e Coppa Cev.

«La corsa ad una fra le prime posizioni in classifica al termine del girone d'andata - spiega il tecnico marchigiano -, che conta molto anche in funzione della griglia di Coppa Italia 2019, è ricca di insidie ma deve essere il nostro principale obiettivo di questa prima fase di campionato. La partita con Vibo Valentia da questo punto di vista sarà quindi molto importante e particolarmente faticosa. Giocheremo contro una squadra che ha un alto potenziale in battuta, come già mostrato nelle prime giornate, che è ordinata nella fase di break point e che possiede attaccanti di peso. Mi auguro quindi che la nostra formazione entri in campo subito con l'atteggiamento giusto, vivendo bene alla giornata, senza cioè guardare oltre questa gara. In questo momento abbiamo bisogno di fatti ancora prima di tutto il resto».

In campo Lorenzetti dovrebbe confermare il settetto titolare, con il recupero di Russell che domenica era uscito anzitempo per crampi.

In una squadra totalmente rinnovata (fra i titolari è rimasto soltanto il libero Marra), il terminale offensivo da monitorare con attenzione sarà il sorprendente opposto marocchino Mohamed Al Hachdadi, con 69 punti all'attivo secondo soltanto al cubano Hernandez nella classifica dei bomber di SuperLega. È un giocatore «giramondo» di 27 anni all'esordio nel campionato italiano dopo aver disputato i tornei di Qatar, Finlandia, Turchia, Corea del Sud e, da ultimo, Francia nel Poitiers. Con la formazione allenata da Silvano Prandi lo scorso Al Hachdadi è risultato il top scorer della Ligue A mettendo a segno 486 punti nella stagione regolare, con un primato di 37 punti nel match vinto contro il Tours. Il record personale lo realizzò però in Corea con 46 punti in una partita.

Il palleggiatore croato Zhukouski, lo scorso anno vice di Christenson a Civitanova, può comunque contare su altre due temibili bocche da fuoco: il bulgaro Skrimov, rientrato in Italia dopo una stagione in Russia al Novosibirsk, e il tedesco Strohbach, pure alla stagione d'esordio in SuperLega, finora preferito al brasiliano Barreto dal tecnico Antonio Valentini, vice di Blengini in Nazionale.