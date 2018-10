SuperLega di volley di nuovo in campo, giovedì primo novembre, per il quarto turno di regular season. Dopo due impegni in trasferta, l’Itas Trentino tornerà in questa occasione a giocare alla BLM Group Arena di Trento per affrontare la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel match valido per la quarta giornata. Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel.

A diciotto giorni di distanza dall’ultimo precedente, i gialloblù ritrovano il pubblico amico con l’obiettivo di mettersi alle spalle il primo stop stagionale in campionato, rimediato a Perugia, e di iniziare col piede giusto un mese densissimo di appuntamenti. Contro Vibo Valentia l’Itas Trentino inaugurerà infatti un periodo di ventinove giorni caratterizzato da dieci partite ufficiali, fra cui quelle a Civitanova Marche e Bari e quelle internazionali in Polonia (Mondiale per Club) e in Svizzera o Ucraina (per la Coppa CEV).