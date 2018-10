Trentino Volley fa sapere che sono aperte le prevendite per le tre partite casalinghe di novembre: giovedì 1 alle ore 18 con Vibo Valentia, mercoledì 7 alle 20.30 con Latina e domenica 18 alle 18 con Verona.

I biglietti si possono acquistre attraverso i consueti canali: Trentino Volley Point di via Trener 2 a Trento, PromoEvent di via Suffragio 10 a Trento e anche su in internet, cliccando www.trentinovolley.it/ticketonline e presso i rivenditori italiani autorizzati di Vivaticket.