E’ una Kioene Padova concreta quella che trova i primi tre punti della stagione tra le mura amiche. Dall’altra parte della rete, però, Castellana Grotte non ha convinto. Poco costanti gli uomini di coach Tofoli, che non hanno saputo concretizzare il tentativo di recupero nel terzo set. Padova ha trovato in Torres il trascinatore che mancava, con Travica a confermare le sue doti di capitano soprattutto a livello caratteriale.



Kioene Padova - Bcc Castellana Grotte 3-1 (25-18, 25-16, 17-25, 25-18)

Kioene Padova: Travica 6, Louati 10, Polo 4, Torres 18, Randazzo 11, Volpato 6, Bassanello (L), Danani La Fuente (L), Cottarelli 1, Cirovic 0. N.E. Lazzaretto, Premovic, Sperandio. All. Baldovin.

Bcc Castellana Grotte: Falaschi 3, Mirzajanpourmouziraji 14, De Togni 4, Zanatta Buiatti 14, Wlodarczyk 8, Zingel 6, Pace (L), Cavaccini (L), Studzinski Rodrigues 1, Quartarone 0. N.E. Agrusti, Kovac, Kruzhkov, Scopelliti. All. Tofoli.

ARBITRI: Luciani, Frapiccini. NOTE - durata set: 23’, 23’, 33’, 29’; tot: 108’. Spettatori: 2.227, incasso: 6.489 euro. MVP Torres.