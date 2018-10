La Vero Volley Monza vince per la terza volta consecutiva nei confronti diretti fuori casa con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I lombardi espugnano il PalaValentia in 4 set. Vittoria in rimonta per i ragazzi di coach Fabio Soli e prima sconfitta stagionale per i calabresi dopo i successi con Castellana Grotte e Sora.



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Vero Volley Monza 1-3 (25-23, 23-25, 20-25, 16-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 5, Skrimov 11, Mengozzi 5, Al Hachdadi 20, Strohbach 10, Vitelli 6, Cappio (L), Marra (L), Barreto Silva 2, Presta 1, Domagala 2, Marsili 0. N.E. Focosi. All. Valentini.

Vero Volley Monza: Orduna 2, Botto 0, Beretta 6, Ghafour 10, Dzavoronok 21, Yosifov 9, Calligaro 0, Rizzo (L), Plotnytskyi 12, Galliani 0, Giannotti 0. N.E. Arasomwan, Buti. All. Soli.

ARBITRI: Saltalippi, Zavater. NOTE - durata set: 32’, 30’, 25’, 26’; tot: 113’. Spettatori: 800. MVP: Dzavoronok.