Resta in vetta alla classifica a punteggio pieno la Sir Safety Conad Perugia che fa suo il big match della terza giornata di andata della Superlega Credem Banca contro l’Itas Trentino 3-1 e conferma il primato in coabitazione con Civitanova. Successo in rimonta per i Block Devils di Lorenzo Bernardi dopo un avvio di gara targato Itas che gioca in modo stellare a muro (4 punti), al servizio (5 ace) e in attacco (60%).



Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino 3-1 (17-25, 25-18, 27-25, 25-22)

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 1, Lanza 10, Podrascanin 8, Atanasijevic 19, Leon Venero 26, Ricci 6, Seif 0, Colaci (L), Della Lunga 0, Hoogendoorn 0. N.E. Galassi, Piccinelli. All. Bernardi. Itas Trentino: Giannelli 4, Kovacevic 12, Lisinac 12, Vettori 10, Russell 15, Candellaro 3, De Angelis (L), Grebennikov (L), Nelli 0, Van Garderen 1, Codarin 0, Daldello 0. N.E. Cavuto. All. Lorenzetti. ARBITRI: Boris, Cesare. NOTE - durata set: 25’, 26’, 35’, 32’; tot: 118’. Spettatori: 3.942. MVP: Leon.