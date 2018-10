Mondiale per Club di Volley

Il programma gare di Trentino Diatecx e Cucine Lube Civitanova in Polonia



È ufficiale il calendario gare della competizione giunta alla 14a edizione che si svolgerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre 2018 fra le città di Radom, Rzeszów e Czestochowa e a cui prenderanno parte le due italiane Cucine Lube Civitanova e Trentino Diatecx, invitate a partecipare tramite wild card dalla FIVB.



Sono quindi state variate in calendario le quattro partite di SuperLega Credem Banca che coinvolgono Civitanova e Trento a fine novembre, con date diverse vista la partecipazione di entrambe a Champions League e CEV Cup rispettivamente. La 9a giornata per Cucine Lube Civitanova – Emma Villas Siena va a mercoledì 14 novembre, mentre Kioene Padova – Itas Trentino anticipa a sabato 24 alle 18.00. Per la 10a giornata, Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina e Itas Trentino – Revivre Axopower Milano si giocheranno mercoledì 12 dicembre.



Entrambe le italiane scenderanno in campo nelle tre gare dei Gruppi A e B sempre alle ore 17.30, con esordio lunedì 26 novembre. In caso di qualificazione alla Final Four (in programma a Czestochowa, passano le prime due del girone), dopo il venerdì 30 dedicato al trasferimento, si tornerà in campo sabato 1 dicembre per le Semifinali e domenica 2 per le Finali 3°e 1° posto (orari sempre 17.30 e 20.30).



LA FORMULA

Nella prima fase le otto squadre partecipanti sono divise in due gironi da quattro in programma a Radom e a Resovia (fra il 26 e 29 novembre). Le prime due classificate di ogni raggruppamento accedono alle Semifinali e Finali che si giocheranno a Czestochowa (1 e 2 dicembre).



GIRONE A (Radom)

Skra Belchatow (POL)

Cucine Lube Civitanova (ITA)

Zenit Kazan (RUS)

Fakel Novy Urengoy (RUS)



GIRONE B (Rzeszów)

Asseco Resovia (POL)

Sada Cruzeiro (BRA)

Khatam Ardakan (IRI)

Trentino Diatecx (ITA)



PROGRAMMA GARE

Lunedì 26 novembre 2018

Pool A (Radom)

ore 17.30 Pge Skra Bełchatów (POL) - Cucine Lube Civitanova (ITA)

ore 20.30 Zenit Kazan (RUS) - Fakel Novy Urengoy (RUS)



Pool B (Rzeszów)

ore 17.30 Trentino Diatecx (ITA) - Khatam Ardakan (IRI)

ore 20.30 Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Sada Cruzeiro (BRA)



Martedì 27 novembre 2018

Pool A (Radom)

ore 17.30 Cucine Lube Civitanova (ITA) - Zenit Kazan (RUS)

ore 20.30 Fakel Novy Urengoy (RUS)- PGE Skra Belchatow (POL)



Mercoledì 28 novembre 2018

Pool B (Rzeszów)

ore 17.30 Sada Cruzeiro (BRA) - Trentino Diatecx (ITA)

ore 20.30 Khatam Ardakan (IRI) - Asseco Resovia Rzeszow (POL)



Giovedì 29 novembre 2018

Pool A (Radom)

ore 17.30 Fakel Novy Urengoy (RUS) - Cucine Lube Civitanova (ITA)

ore 20.30 PGE Skra Belchatów (POL) - Zenit Kazan (RUS)

Pool B (Rzeszów)

ore 17.30 Asseco Resovia Rzeszów (POL) - Trentino Diatecx (ITA)

ore 20.30 Khatam Ardakan (IRI) - Sada Cruzeiro (BRA)



Sabato 1 dicembre 2018

Semifinali (Częstochowa)

ore 17.30 1a Semifinale (1a Pool A – 2a Pool B)

ore 20.30 2a Semifinale (1a Pool B – 2a Pool A)



Domenica 2 dicembre 2018

Finali (Częstochowa)

ore 17.30 Finale 3° posto

ore 20.30 Finale