Sarà un’Itas Trentino al gran completo quella che si presenterà domenica sera sul campo dei Campioni d’Italia della Sir Safety Conad. Per la quinta trasferta a Perugia dell’anno solare 2018 l’allenatore Angelo Lorenzetti potrà infatti contare su tutti i tredici giocatori della rosa, che completeranno la preparazione alla partita nella tarda mattinata di sabato alla BLM Group Arena di Trento.

Negli ultimi due giorni i gialloblù hanno lavorato molto su tecnica e tattica, svolgendo cinque ore di esercitazioni sei contro sei. La squadra partirà già nel primo pomeriggio del 27 ottobre, tornando in Umbria a tre settimane di distanza dalla Final Four di Supercoppa 2018. La vittoria ottenuta ad inizio ottobre in casa di Perugia ha, fra l’altro, interrotto un tabù che durava da quasi quattro anni; col 3-0 inflitto ai padroni di casa, l’Itas Trentino ha posto fine ad una striscia negativa che al Pala Barton resisteva dal 26 ottobre 2014 e da ben otto partite consecutive.

Il match verrà trasmesso in diretta da RAI Sport + HD (canale 57 della piattaforma digitale terrestre) e da Radio Dolomiti a partire dalle ore 18.