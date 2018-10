«Tra Perugia e Trento sarà una partita dura, difficile e molto importante» spiega l’allenatore della Sir Perugia, Lorenzo Bernardi. «Non la vedo certo come una rivincita della semifinale di Supercoppa, non sono abituato a vedere lo sport in questi termini. Penso piuttosto che sia un test per vedere a che punto siamo».

Domani l'intervista completa sull'Adige cartaceo.