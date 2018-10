La Legavolley ha ratificato oggi due spostamenti di data per quel che riguarda il calendario di regular season di SuperLega Credem Banca 2018/19 dell’Itas Trentino.

Per consentire a Trentino Volley di partecipare al Mondiale per Club 2018 (in programma fra il 26 novembre ed il 2 dicembre in Polonia), il match nona giornata in casa della Kioene Padova verrà infatti anticipato di un giorno e si giocherà pertanto sabato 24 novembre, con fischio d’inizio alle ore 18.

La partita alla BLM Group Arena di Trento contro la Revivre Axopower Milano, prevista originariamente per domenica 2 dicembre, si disputerà invece mercoledì 12 dicembre a partire dalle ore 20.30.