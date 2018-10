Nella seconda giornata del 74° Campionato italiano di pallavolo maschile Superlega Credem Banca la Revivre Axopower Milano espugna il PalaYamamay di Busto Arsizio e trova i primi 3 punti della stagione. Partita chiusa in quattro set, con la formazione di Andrea Giani vittoriosa grazie ai seguenti parziali: 19-25, 25-23, 25-23 e 28-16.



Revivre Axopower Milano - Kioene Padova 3-1 (19-25, 25-23, 25-23, 28-26)

Revivre Axopower Milano: Sbertoli 3, Clevenot 5, Bossi 1, Tondo 12, Maar 15, Kozamernik 9, Hoffer (L), Basic 7, Pesaresi (L), Piano 11, Izzo 0. N.E. Abdel-Aziz, Gironi. All. Giani.

Kioene Padova: Travica 4, Louati 6, Polo 6, Torres 22, Randazzo 14, Volpato 9, Bassanello (L), Danani La Fuente (L), Cottarelli 0, Cirovic 1, Premovic 0. N.E. Lazzaretto, Sperandio. All. Baldovin.

ARBITRI: Zavater, Boris.

NOTE - durata set: 26’, 33’, 30’, 34’; tot: 123’.Spettatori: 1.347, incasso: 4.628 euro. MVP: Piano.