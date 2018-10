Pronostico rispettato nell’esordio stagionale della Cucine Lube Civitanova davanti al suo pubblico dell’Eurosuole Forum. I vice campioni del mondo allenati da Giampaolo Medei si impongono in tre set al cospetto di una buona Consar Ravenna (25-19, 25-23, 25-18), regalando ai 3 mila spettatori dell’Eurosuole Forum una vittoria figlia di una squadra che deve ancora rodare i propri meccanismi ma già carica di determinazione, griffata in attacco dal terzetto di fattura cubana Leal-Juantorena-Simon, con quest’ultimo che approfitta della prima da titolare del recuperato Sokolov per tornare nel suo ruolo naturale di centrale (a scapito di Stankovic), in diagonale con Cester.



Cucine Lube Civitanova - Consar Ravenna 3-0 (25-19, 25-23, 25-18)

Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 5, Juantorena 14, Simon 11, Sokolov 7, Leal 13, Cester 5, Marchisio (L), D’Hulst 1, Cantagalli 0, Balaso (L), Massari 0. N.E. Stankovic, Diamantini, Sander. All. Medei.

Consar Ravenna: Saitta 1, Raffaelli 6, Russo 4, Rychlicki 13, Poglajen 7, Verhees 5, Marchini (L), Smidl 0, Goi (L), Lavia 0. N.E. Argenta, Elia, Di Tommaso. All. Graziosi.

ARBITRI: Braico, Giardini.

NOTE - durata set: 28’, 31’, 26’; tot: 85’. Spettatori: 3.000. MVP: Juantorena.