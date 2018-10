La Top Volley Latina perde la prima partita “casalinga” giocata al PalaBarbuto di Napoli (1-3) contro il Vero Volley Monza. La formazione pontina ha subito il recupero del team brianzolo nei primi due set in cui era stata sempre in vantaggio: nel primo è capitolata vendendosi annullare due set point da Monza (24-26), mentre nel secondo ha ceduto dal 20-18 con un turno in battuta di Plotnisky che ha capovolto il parziale fino al 23-25. Nel terzo spicchio di gara la Top Volley Latina ha riaperto il match vincendo con orgoglio 25-22 in un parziale giocato prevalentemente su Stern. Equilibrio anche nel quarto set che Monza ha vinto 23-25 piazzando la zampata vincente dopo il 22-22. Totale equilibrio tra le due squadre in tutti i fondamentali con la Top Volley Latina addirittura più incisiva in battuta: il primo set, vinto da Monza in maniera rocambolesca, ha spostato gli equilibri.





Top Volley Latina - Vero Volley Monza 1-3 (24-26, 23-25, 25-22, 23-25)

Top Volley Latina: Sottile 1, Parodi 19, Barone 2, Stern 18, Palacios 11, Rossi 4, Caccioppola (L), Gitto 3, Gavenda 0, Tosi (L), Huang 0. N.E. Ngapeth. All. Tubertini.

Vero Volley Monza: Orduna 0, Dzavoronok 16, Yosifov 15, Ghafour 21, Botto 2, Beretta 6, Rizzo (L), Giannotti 0, Calligaro 0, Galliani 0, Arasomwan 6, Plotnytskyi 7. N.E. Buti. All. Soli.

ARBITRI: Cappello, Canessa.

NOTE - durata set: 34’, 30’, 30’, 32’; tot: 126’. Spettatori: 416. MVP: Yosifov.