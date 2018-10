Al PalaCoccia di Veroli l’Itas Trentino si conferma best in class del massimo campionato italiano portando a casa bottino pieno, lasciando però un set a Sora. Non agevole il “cambio di casa” per i trentini, che di fronte hanno trovato un avversario a ritmo continuo e che ha saputo anche avere delle importanti accelerate, prima che Kovacevic e compagni rialzassero l’asticella delle giocate.



Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Itas Trentino 1-3 (22-25, 20-25, 25-22, 19-25)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Kedzierski 0, De Barros Ferreira 18, Caneschi 5, Petkovic 19, Nielsen 13, Di Martino 6, Mauti (L), Bonami (L), Marrazzo 1, Rawiak 0, Fey 0. N.E. Bermudez, Esposito, Farina. All. Barbiero.

Itas Trentino: Giannelli 4, Kovacevic 15, Lisinac 12, Vettori 12, Russell 16, Candellaro 7, Nelli 1, Grebennikov (L), De Angelis (L), Van Garderen 0, Codarin 0, Cavuto 1. N.E. Daldello. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Tanasi, Spinnicchia.

NOTE - durata set: 29’, 25’, 29’, 26’; tot: 109’. Spettatori: 1083. MVP: Lisinac.