Di fronte ad una splendida cornice di pubblico accorso al Palavis, l'Imoco Volley Conegliano si è aggiudicato la prima edizione del Trofeo Cesarini Sforza, l'azienda vitivinicola trentina che già da qualche anno è un prezioso partner di Trentino Rosa. Le campionesse d'Italia dell'Imoco, nonostante le assenze di alcune delle sue top player attualmente impegnate al Mondiale, tra cui le azzurre Danesi, Sylla e De Gennaro e l'americana Hill, non ha lasciato scampo ad una pur volenterosa Delta Informatica Trentino: le gialloblù di Nicola Negro, nonostante la categoria di differenza, sono state comunque abili a rendere la vita complicata al sestetto trevigiano, soprattutto in una prima frazione di gioco conclusasi ai vantaggi.

Nel corso della gara Negro ha dato spazio a tutte le giocatrici a referto. Tra le fila gialloblù spiccano gli 11 punti personali di Baldi con il 39% di positività a rete, i 10 punti di Fiesoli e l'ottimo impatto sulla gara di Tosi (50% in attacco nel quarto set). Tra le fila trevigiane, oltre all'ispirata regia di Wolosz, da rimarcare i 22 palloni stampati a terra dall'opposto Fabris (con 3 ace e 2 muri).



la Delta Informatica tornerà in campo, nuovamente di fronte ai propri tifosi, per ospitare al Sanbàpolis la Teodora Ravenna nel match valido per la terza giornata del campionato di A2 femminile.



Delta Informatica Trentino - Imoco Conegliano 0-4

(25-27, 19-25, 14-25, 10-15)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: Moncada 0, Baldi 11, Fiesoli 10, McClendon 6, Furlan 6, Fondriest 8, Moro (L); Carraro 0, Mazzon A. 1, Mazzon G. 0, Tosi 5, Vianello (L), Mason ne. All. Negro

IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 5, Fabris 22, Easy 13, Moretto 8, Tirozzi 14, Samadam 8, Fersino (L); Brandi 2, Pelloia 0, Cortella 3, Frosini ne. All. Santarelli

ARBITRI: Madia e Pozzato di Bolzano

DURATA', 24', 20', 20' (totale: 1h30')

NOTE: Delta Informatica Trentino (attacco 35, muro 6, battuta 6, errori azione 6, errori battuta 7), Imoco Conegliano (attacco 54, muro 11, battuta 10, errori azione 9, errori battuta 11)