Mattinata di giovedì dedicata ad uno shooting fotografico per l’Itas Trentino alla BLM Group Arena. Il campo secondario da pallavolo, per l’occasione è stato allestito come un vero e proprio spazio di posa professionale ed è stato utilizzato per realizzare le foto ufficiali della 2018/19.

Gli scatti, effettuati come sempre da Daniele Montigiani, saranno utilizzati durante tutta l’annata per poster, book, siti internet, social network ma anche per soddisfare le richieste degli sponsor che, numerosissimi, hanno risposto presente all’invito del Club, portando i loro materiali e/o prodotti per una simpatica ed originale immagine ricordo.

Durante le cinque ore di lavoro non sono mancati momenti più leggeri, con i giocatori che hanno dimostrato di saper stare al gioco mettendosi simpaticamente in mostra davanti all’obiettivo del fotografo toscano ormai di casa a Rovereto.

In serata, sempre alla BLM Group Arena, è poi stata svolta l’unica seduta tecnica della giornata, che ha permesso ad Angelo Lorenzetti di portare avanti il programma di preparazione in vista del match di domenica a Veroli contro Sora.