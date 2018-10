Il palinsesto del mese di novembre di RAI Sport + HD (detentore dei diritti tv del campionato di SuperLega) si arricchisce di un’ulteriore diretta per l’Itas Trentino. Dopo quella di domenica scorsa in casa contro Siena e quella del 28 ottobre a Perugia, le telecamere del canale sportivo della tv di stato riprenderanno anche il big match della quinta giornata di regular season fra la Cucine Lube Civitanova e la formazione gialloblù guidata in panchina da Angelo Lorenzetti, che si giocherà domenica 4 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche a partire dalle ore 18.15.

Le immagini della partita saranno trasmesse in live streaming anche sul sito internet di RAI Sport e sull’applicazione RAI Play, scaricabile gratuitamente per qualsiasi tipo di device.