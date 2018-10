Dopo gli ottimi riscontri ottenuti nei primi trentasei mesi di progetto, il tecnico Dario Sanna (già supervisore del BIG Camp) è infatti tornato in questi giorni in Kenya per sovraintendere lo staff tecnico allestito in loco e guidare la macchina organizzativa e pallavolistica: una missione non semplice ma molto stimolante che l’allenatore di origine sarda sta svolgendo con grande entusiasmo ma anche con alle spalle la preziosa esperienza accumulata durante le annate 2015/16, 2016/17 e 2017/18.

«Quella che si concluderà venerdì 19 ottobre sarà la nona missione del progetto, che ormai ha preso perfettamente piede e sta diventando sempre più importante – spiega il tecnico scelto dalla Società gialloblù per questo importante progetto - . Le precedenti otto hanno infatti permesso di creare le condizioni per svolgere un’attività sempre più qualificante e curata nei dettagli: in questi tre anni Trentino Volley non ha solo portato la propria competenza tecnica e pallavolistica, ma si è adoperata anche per l’allestimento del centro sportivo realizzato a Dagoretti, donando tutta l’attrezzatura utile per realizzare i campi da gioco. L’attività che stiamo svolgendo può quindi contare su basi logistiche decisamente consolidate e tutto ciò ci consente di offrire ancora maggiore impulso al nostro progetto che prima di tutto è sociale. Durante questi miei sette giorni di presenza a Nairobi sono stati programmati allenamenti sia al mattino sia al pomeriggio per tre gruppi di ragazzi differenti e divisi in base all’età. Il nostro lavoro continua come sempre con grande entusiasmo e dedizione: vedere la gioia negli occhi di tutti i partecipanti è la più grande ricompensa che possiamo ricevere per quello che stiamo facendo».

Per maggiori informazioni: www.amref.it/facciamo_muro.