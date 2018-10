Itas Trentino di nuovo al lavoro dal pomeriggio di oggi alla BLM Group Arena. Dopo un giorno e mezzo di riposo, successivo allo squillante successo per 3-0 ottenuto domenica sera contro Siena, i gialloblù hanno ripreso ad allenarsi per preparare il prossimo impegno di SuperLega Credem Banca 2018/19, il primo in trasferta.

In vista della gara del secondo turno di regular season, da giocare il 21 ottobre al PalaCoccia di Veroli (Frosinone) contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (diretta Lega Volley Channel e Radio Dolomiti dalle ore 18), lo staff tecnico ha programmato quattro giorni consecutivi di attività prima della partenza per il Lazio (prevista per sabato mattina). Da oggi sino a venerdì la squadra sosterrà sempre la sessione di pesi, seguita subito dopo da quella di tecnica con palla sul campo centrale. Angelo Lorenzetti avrà a disposizione l’intera rosa di tredici giocatori.