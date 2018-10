Il debutto casalingo alla BLM Group Arena di Trento e, più in generale, quello in SuperLega Credem Banca 2018/19 si fa sempre più vicino per l’Itas Trentino.

Dopo la sessione in sala pesi di martedì pomeriggio, alla ripresa dell’attività dopo un giorno di riposo, da oggi i gialloblù sono tornati ad allenarsi anche sul campo principale svolgendo le prime sedute tecnico-tattiche della settimana. Il programma di avvicinamento alla sfida di domenica 14 ottobre con la neopromossa Emma Villas Siena prevede una doppia sessione (mattina e sera) anche per venerdì, mentre giovedì e sabato Giannelli e compagni si alleneranno solo nel pomeriggio. Il tecnico Angelo Lorenzetti potrà disporre dell’intera rosa di tredici giocatori.

La prevendita biglietti è già attiva; è possibile acquistare i ticket anche via internet al link diretto www.vivaticket.it/ita/event/itas-trentino-siena/118986.