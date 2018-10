La Supercoppa di volley è ormai già alle spalle per l’Itas Trentino che, dopo un’ottima semifinale, ha perso un po’ di smalto in finale e si è arresa al tiebreak a Modena. «Un secondo posto è meglio di un terzo e di un quarto» ha sottolineato sorridendo il presidente Diego Mosna. E questo commento è probabilmente la più chiara indicazione della soddisfazione che il patron della squadra trentina ha provato nel corso del weekend perugino, nonostante la sconfitta in finale.

