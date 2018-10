Rientrata da Perugia nella tarda notte di domenica in Città, l’Itas Trentino ha potuto godere dell’intera giornata odierna per riposare. La ripresa degli allenamenti è fissata infatti per il pomeriggio di martedì 9 ottobre presso la sala pesi della BLM Group Arena di Trento; le due ore di potenziamento fisico dirette dal Preparatore Atletico Alessandro Guazzaloca inaugureranno il periodo di preparazione che i gialloblù sosterranno in vista del debutto in SuperLega Credem Banca 2018/19 - previsto per domenica 14 ottobre in casa contro la neopromossa Emma Villas Siena.

Il match, il primo compreso nell’abbonamento stagionale, godrà anche della diretta televisiva sulle frequenze di RAI Sport (che ha già trasmesso entrambe le partite giocate nello scorso weekend dall’Itas Trentino a Perugia per la Final Four di Del Monte® Supercoppa 2018) e per tale motivo verrà anticipato alle 17.45. La sfida alla matricola terribile toscana offrirà l’opportunità ai tifosi trentini di vedere all’opera per la prima volta con la loro nuova maglia tanti giocatori che si sono già messi in luce fra sabato e domenica: su tutti, Jenia Grebennikov, Aaron Russell (30 punti nelle prime due gare), Srecko Lisinac e Davide Candellaro, già grandi protagonisti nel weekend. La prevendita biglietti per la prima gara stagionale fra le mura amiche è già attiva da qualche giorno, anche su internet (link diretto www.vivaticket.it/ita/event/itas-trentino-siena/118986).